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В Эр-Рияде открывается оружейный салон World Defence Show

ТАСС: Россия удвоила экспозицию на салоне World Defence Show в Эр-Рияде

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Eraldo Peres/AP

Россия удвоила экспозицию на международном оборонном салоне World Defense Show — 2024, передает ТАСС.

Международная выставка откроется в Эр-Рияде 4 февраля и закончится 8 февраля. В прошлый раз она проходила в 2022 году. Российскую часть экспозиции организовывает «Рособоронэкспорт». Глава корпорации Александр Михеев заявил, что в 2024 году она будет представлена на всех возможных площадках выставки — всего вниманию потенциальных покупателей будут предложены более ста видов продукции. Посетители салота ознакомятся с российской боевой и транспортной авиацией, бронетехникой, дронами, средствами ПВО и техникой по противодействию дронам.

Конкурентным преимуществом российской техники называют то, что она прошла «проверку в условиях современного боя». Сообщается, что интерес к российской военной технике и вооружениям проявляют силовые структуры Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.

До этого Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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