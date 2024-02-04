В Эр-Рияде открывается оружейный салон World Defence Show

Россия удвоила экспозицию на международном оборонном салоне World Defense Show — 2024, передает ТАСС.

Международная выставка откроется в Эр-Рияде 4 февраля и закончится 8 февраля. В прошлый раз она проходила в 2022 году. Российскую часть экспозиции организовывает «Рособоронэкспорт». Глава корпорации Александр Михеев заявил, что в 2024 году она будет представлена на всех возможных площадках выставки — всего вниманию потенциальных покупателей будут предложены более ста видов продукции. Посетители салота ознакомятся с российской боевой и транспортной авиацией, бронетехникой, дронами, средствами ПВО и техникой по противодействию дронам.

Конкурентным преимуществом российской техники называют то, что она прошла «проверку в условиях современного боя». Сообщается, что интерес к российской военной технике и вооружениям проявляют силовые структуры Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.

До этого Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.