ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили четыре полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град»», — говорится в сообщении.

2 февраля об успехах российской армии за прошедший месяц отчитался глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он сообщил, что ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ.

Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 23 тыс. солдат, а также более трех тысяч военной техники. По словам Шойгу, в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Ранее Шойгу рассказал о попытках Киева предотвратить обрушение линии обороны.