Средства Словакии из фонда ЕС не будут направляться на оружие для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова направить средства в Европейский фонд мира для поддержки Украины, при условии, что они будут использованы только на помощь, не связанную с оружием. Об этом пишет РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что любая военная помощь должна базироваться на двусторонних отношениях и что Словакия не заинтересована в дальнейшем вооружении Украины. Он также отметил, что средства могут быть использованы для разминирования и других нелетальных целей, но не для покупки оружия. Фицо выразил свое мнение, что военное решение конфликта на Украине не является эффективным.

«Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Если они хотят дать этому инструменту мира. Фонд мира, а хотят говорить об оружии. Мы ясно сказали, что если мы будем в этом участвовать, то с позиции Словакии: (средства) на все, но только на вещи, не касающиеся оружия. Мы можем разминировать, помогать по-другому, но это будут нелетальные средства», — указал представитель Словакии.

29 ноября Словакия расширила эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Под запрет попали 14 категорий товаров: пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, ячмень, соевые бобы, мука, отруби, мед и другие.

24 января Украина призвала Словакию отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом.

Ранее в Словакии призвали к переговорам о мире на Украине.