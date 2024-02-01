Хуситы заявили, что атаковали британское судно в Красном море

Британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, Военно-морские силы Йемена ударили по британскому торговому судну в Красном море. Для этого они использовали противокорабельные ракеты, указал Сариа.

В ночь на 1 февраля хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, следовавшему в Израиль по Красному морю.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило

что в ответ на действия хуситов был нанесен удар по их наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами и 10 дронам.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа правящее на севере Йемена радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее в Британии назвали условие разгрома хуситов.