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В США одобрили возможную продажу Индии беспилотников на $3,99 млрд

Госдеп одобрил возможную продажу Индии дронов и других систем на $3,99 млрд

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Richard Baker/In Pictures via Getty Images

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Индии беспилотных аппаратов (БПА) MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В публикации говорится, что Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на $3,99 млрд.

Из документа следует, что власти Индии до этого запросили разрешение на приобретение у США 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian Aircraft, ракет, запчастей и других различных систем.

До этого агентство Reuters написало, что Индия стремится отказаться от российского оружия и переориентируется на западное.

В ответ на публикацию, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности этой информации.

Ранее Путин оценил внешнюю политику Индии.

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