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В Польше возбудили дело о «залетевшей из России» ракете

Польская прокуратура завела дело о якобы залетевшей из России ракете

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская прокуратура приступила к расследованию о якобы «российской ракете», которая залетела на территорию республики в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя окружной прокуратуры Варшавы Шимона Банна.

«В связи с опасным инцидентом, произошедшим 29 декабря 2023 года, сообщаю, что военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», — сказал Банна.

По его словам, инцидент расследуют на предмет «создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества в большом размере путем взрыва взрывчатых веществ, находящихся в военной крылатой ракете, выпущенной с территории иностранного государства».

До этого начальник генштаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что польские военные не успели сбить ракету, которая 29 декабря пролетела через республику.

По словам командующего оперативными силами ВС Польши Мачея Клиша, ракета была всего одна и находилась на территории страны три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с ракетой, залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.

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