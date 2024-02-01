В МИД РФ оценили вероятность размещения ядерного оружия на территории других стран

Российская Федерация не собирается размещать свое ядерное оружие в других странах. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

«Нет, не планирует», — заявил он, подчеркнув, что РФ проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии.

30 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва планирует развивать Курилы, включая размещение там нового вооружения.

27 января стало известно, что США впервые за 15 дет собираются разместить ядерное оружие в Великобритании.

В Чехии сочли, что возможный конфликт РФ и НАТО не дойдет до ядерного оружия.

До этого начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артем Буторин заявил, что новая Военная доктрина Белоруссии не говорит о механизмах применения тактического ядерного оружия (ТЯО), размещенного Россией в прошлом году.

Ранее в МИД РФ предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Британию.