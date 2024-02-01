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В РФ заявили о наличии средств для перехвата снарядов GLSDB

Дипломат Гаврилов заявил о наличии у России средств для перехвата снарядов GLSDB

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Saab

Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть средства для перехвата снарядов GLSDB. Его слова приводит ТАСС.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Вот Нуланд приехала и гордо объявила, что они поставляют. <..> Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь», — заявил дипломат и отметил, что это оружие является «эффективным и хорошим».

При этом дипломат отметил, что США уже поставляли такие снаряды Украине.

В ночь на 1 февраля заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

Нуланд отметила, что помимо поставки новых дальнобойных высокоточных боеприпасов США будут помогать Украине восстанавливать оборонную промышленность для продолжения противостояния с Россией.

Ранее в Пентагоне отказались назвать сроки поставок Украине боеприпасов GLSDB.

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