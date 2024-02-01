Запад готовит «грандиозную провокацию» против РФ, а слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и сообщения об учениях НАТО распространяются с целью отвлечения внимания от поражения Украины на специальной военной операции. Таким мнением с News.ru поделился военный политолог Александр Перенджиев.

«Помимо учений Североатлантического альянса, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике», — предупредил он.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская Федерация доминирует на поле боя в конфликте с Украиной, но изменить ход событий может втягивание НАТО в боевые действия. По его мнению, Украина может пойти на провокации, чтобы втянуть альянс в конфликт с Россией.

В октябре заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что о необходимости патрулирования воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» из-за провокаций НАТО.

Ранее помощник Байдена ответил, когда закончатся боевые действия на Украине.