Освобожденные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Телеканал опубликовал кадры прилета российского военно-транспортного самолета, на борту которого находились возращенные из плена военнослужащие.

Освобожденные военнослужащие пройдут лечение и последующую реабилитацию в медицинских учреждениях министерства обороны России.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ОАЭ за помощь при проведении обмена пленными с Украиной. Она подчеркнула, что переговоры едва не сорвались из-за уничтожения самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена пленными. После этой трагедии был риск, что Киев временно откажется от практики обмена пленными, но этого не произошло.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.