В Раде заявили, что законопроект о мобилизации нарушает нормы конституции

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда».

«Есть перечень норм, которые потребуют доработки, уточнения, возможно, даже изменений, потому что определенные нарушения конституции еще остались», — сказала парламентарий.

По ее словам, есть семь позиций, которые вызывают обеспокоенность. Так, Фриз назвала прямым нарушением конституции то, что нельзя брать на государственную службу лиц от 18 до 60 лет, которые не прошли базовую военную подготовку или военную службу. Она указала, что еще в документе не установлено, на какой период вводятся ограничения в отношении уклонистов. Кроме того, не синхронизированы обязанности и права украинцев.

До этого власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине.