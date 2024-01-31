Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто представит новый законопроект о мобилизации в Раде

Умеров и Залужный вместе представят новый проект закона о мобилизации в Раде

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий армией страны Валерий Залужный вместе представят в Верховной раде обновленный законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует прилагаемая к документу записка, которая опубликована на официальном сайте украинского парламента.

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом до этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

«Представлять проект закона <...> будет министр обороны Умеров Рустем Энверович, содокладчик — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный Валерий Федорович», — говорится в записке.

30 января украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров страны согласовал новую версию законопроекта о мобилизации и передал ее на рассмотрение в Верховную раду. Позже местные СМИ распространили информацию, согласно которой в случае принятия документа военнообязанных мужчин обяжут в течение двух месяцев явиться в комиссариаты для проверки и уточнения их учетных данных.

Ранее бывший депутат Рады заявил о возможности введения «донатов на войну» из-за ослабления украинской экономики.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами