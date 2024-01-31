Стало известно, кто представит новый законопроект о мобилизации в Раде

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий армией страны Валерий Залужный вместе представят в Верховной раде обновленный законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует прилагаемая к документу записка, которая опубликована на официальном сайте украинского парламента.

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом до этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

«Представлять проект закона <...> будет министр обороны Умеров Рустем Энверович, содокладчик — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный Валерий Федорович», — говорится в записке.

30 января украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров страны согласовал новую версию законопроекта о мобилизации и передал ее на рассмотрение в Верховную раду. Позже местные СМИ распространили информацию, согласно которой в случае принятия документа военнообязанных мужчин обяжут в течение двух месяцев явиться в комиссариаты для проверки и уточнения их учетных данных.

Ранее бывший депутат Рады заявил о возможности введения «донатов на войну» из-за ослабления украинской экономики.