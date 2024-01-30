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Нуланд: США не будут выводить войска из Сирии

Нуланд: США не станут выводить войска из Сирии

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Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Сирии. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии», — ответила представитель госдепа на соответствующий вопрос.

Нуланд отметила, что недавняя атака на церковь в Стамбуле показала, что ИГИЛ (организация запрещена в России) все еще активна, поэтому США в партнерстве с Турцией должны продолжать борьбу с терроризмом «будь то в Ираке или в Сирии». Она также напомнила про удары по силам Штатов в Иордании и заявила, что это также говорит о необходимости укрепления американо-турецкого сотрудничества.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного вывода из Сирии американских войск.

По данным Foreign Policy, администрация президента США больше не считает необходимой миссию в Сирии и обсуждает сроки и способы вывода подразделений из страны, хотя окончательного решения пока не приняла.

Ранее в США предупредили о последствиях вывода войск из Сирии.

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