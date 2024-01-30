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План о поставке снарядов Укриане через Великобританию заглох

WSJ: британо-японский план по поставкам снарядов Украине застопорился

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Alex Brandon/AP

План по передаче японских артиллерийских снарядов калибра 155 мм Украине через Великобританию застопорился. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«В рамках предложенной инициативы японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию, дав возможность Лондону отправить больше боеприпасов на Украину», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о снарядах японской компании Komatsu, и количество снарядов, которые компания может поставить, ограничено. В результате план по поставке японских снарядов Украине оказался заморожен.

Представитель японского правительства отказался комментировать ситуацию.

До этого и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере €122 млн, потратить которую планируется на приобретение боеприпасов, оборудования и усиление кибербезопасности.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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