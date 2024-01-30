Израиль объявил о подготовке к боям на границе с Ливаном

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится к военной операции на границе с Ливаном. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Галанта, военнослужащие и техника переброшены на север Израиля, к ливано-израильской границе. Министр заверил, что боевые действия начнутся в ближайшее время.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram-канале, что были нанесены точечные удары по позициям ливанской группировки «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.