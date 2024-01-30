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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВСУ потеряли более 130 военных в результате ударов артиллерии и ТОС

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Mstyslav Chernov/AP

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Савчука, огневое поражение было нанесено по 93 целям, в числе которых были четыре опорных пункта, четыре района скопления техники и более 50 районов сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах Ямполовки, Григоровки, Дроновки и Серебрянского лесничества.

Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе Червоной Дибровы подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 63-й мехбригады ВСУ. В результате уничтожены украинские танк и один пикап.

29 января Минобороны РФ сообщало, что российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 18 тыс. единиц военной автомобильной техники ВСУ.

До этого российские расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. По данным Минобороны, десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта в Харьковской области.

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