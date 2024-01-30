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Блинкен анонсировал «самый масштабный» саммит НАТО со времен холодной войны

Блинкен: июльский саммит НАТО станет самым амбициозным со времен холодной войны

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Июльский саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Вашингтоне, станет самым амбициозным со времен холодной войны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция опубликована на YouTube.

Он отметил, что «самый масштабный саммит» продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и угрозам.

«Будь то Россия, Китайская Народная Республика или борьба с терроризмом в киберпространстве», — подчеркнул Блинкен.

До этого китайская газета Global Times заявляла, что НАТО проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее Сергей Лавров заявил о ядерном оружии США в странах НАТО.

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