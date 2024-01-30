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Госсекретарь США заявил о видимости последствий прекращения помощи Украине

Блинкен: США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

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Jacquelyn Martin/AP

Администрация США видит на поле боя на Украине последствия прекращения поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил на совместной с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне государственной секретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

«И у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украины. Мы видим некоторые подлинные свидетельства того, что это значит на поле боя», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

Блинкен, комментируя перспективы потенциального отказа законодательной ветви власти в Соединенных Штатах от дальнейшего оказания Киеву крупной военной и финансовой помощи, подчеркнул, что если Вашингтон не выполнит свои обязательства, то Европе и другим «станет сложнее продолжать делать то, что они делали».

Также Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что демонстрацией открытых дверей НАТО является вступление в альянс Финляндии, а также почти завершенный процесс присоединения Швеции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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