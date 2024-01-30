Минобороны США отреагировало на слухи об отставке Залужного

Минобороны США не стало комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В беседе с РИА Новости американское ведомство предложило перенаправить запрос в Киев.

«Предлагаю вам обратиться к правительству Украины за комментарием по этому вопросу», — сказал официальный представитель Пентагона.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

До этого бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Зеленскому не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего ВСУ, поэтому он собирается его уволить.

Ранее аналитик Джонсон предположил, что военные поднимут восстание против Зеленского.