Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

В небе над Брянской областью был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — указывается в публикации.
Согласно информации главы региона, ликвидация произошла над территорией Жуковского района.
«Пострадавших и разрушений нет», — добавил Богомаз.
По его словам, на месте инцидента сейчас работают оперативные и экстренные службы.
Накануне Богомаз заявлял, что в его регионе был успешно нейтрализован беспилотник Вооруженных сил Украины.
До этого нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области был атакован беспилотником.
Ранее средство ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.