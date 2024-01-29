Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

В небе над Брянской областью был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, ликвидация произошла над территорией Жуковского района.

«Пострадавших и разрушений нет», — добавил Богомаз.

По его словам, на месте инцидента сейчас работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз заявлял, что в его регионе был успешно нейтрализован беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области был атакован беспилотником.

Ранее средство ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.