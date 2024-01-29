В Полтавской области Украины снова поврежден промышленный объект

Промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

«По предварительной информации, снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе», — написал чиновник.

Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что в городе Кременчуге Полтавской области Украины произошли взрывы.

По информации издания, полученной от Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сторону Кременчуга были выпущены российские ракеты. Затем в городе произошли взрывы.

27 января местные власти сообщили о поражении в Кременчуге неназванного промышленного предприятия и о вспыхнувшем на нем пожаре.

Кроме того, взрывы раздались и в областном центре, Полтаве.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.