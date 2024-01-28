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В Запорожье произошли взрывы

Рогов: в Запорожье произошло несколько взрывов, была слышна стрельба

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучало несколько взрывов, была слышна стрельба. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, в зависимости от района города местные жители слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия.

По его словам, в городе работала система противовоздушной обороны, есть прилет в один из объектов инфраструктуры.

До этого глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко заявил о поражении объекта инфраструктуры в столице региона Запорожье.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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