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Путин поручил внести изменения в закон о присвоении статуса ветерана в России

Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон о присвоении статуса ветерана

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе указано, что участникам СВО будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта.

Также глава государства поручил внести в нормативные правовые акты страны изменения, согласно которым статус ветерана смогут получить участники СВО на основании документов, подтверждающих получение увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания.

Также статус ветерана СВО можно получить на основании наградного материала — копии удостоверения к государственной (ведомственной) награде, отметил президент.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России необходимо ввести денежные компенсации ветеранам, которые получили платное высшее образование. По данным Минобрнауки РФ в 2023/2024 учебном году в вузы поступили около тысячи участников специальной военной операции (СВО).

Ранее в Госдуме предложили увеличить количество претендентов на звание «Ветеран труда».

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