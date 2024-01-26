ВС РФ поразили районы скопления техники ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки уничтожили три опорных пункта и нанесли удары по трем районам скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что всего военнослужащие страны ликвидировали около 170 целей на данном участке фронта. Среди них несколько позиций полевой артиллерии украинских войск, а также места скопления живой силы и огневых комплексов ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на Краснолиманском направлении. За сутки в зоне ответственности группировки поражено около 170 целей противника, в том числе три опорных пункта», — подчеркнул представитель министерства обороны РФ.

Утром 26 января российское военное ведомство сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ликвидировали украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в том же районе.

Ранее российский боец рассказал, как после ранения в одиночку взял в плен шестерых военных ВСУ.