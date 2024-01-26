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Украинский офицер осудил Киев за пренебрежение ранеными

Офицер ВСУ Мельник заявил, что Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник заявил, что Украина недостаточно заботится о раненых солдатах. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — заявил Мельник, который сам в ходе боевых действий столкнулся с безразличием государства после ранения — он потерял ногу.

Мельник добавил, что он никогда не слышал о том, чтобы после тяжелого ранения украинские власти заботились о своих солдатах. По его словам, даже если инвалид боевых действий получает пенсию — ее все равно не хватает для того, чтобы нормально существовать в мирной жизни.

До этого украинские военные, которые находятся в российском плену, назвали атаку ВСУ на Ил-76 трагедией и подлостью.

Командир роты 14-й бригады ВСУ Денис Винник признался, что поступок Киева его удивил. Он отметил, что пленные рассчитывали увидеться со своими близкими, но атака со стороны Киева сорвала эти планы.

Ранее политолог назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области.

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