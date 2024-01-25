В ГУР Украины заявили о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Украина готова продолжать обмены пленными с Россией. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны», — сказал представитель минобороны.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы вернуть военных ВСУ, попавших в российский плен. Вместе с тем Юсов указал, что Киев «может и будет выдавать российских пленных».

25 января глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что РФ продолжит работу по возвращению с территории Украины российских военнопленных, несмотря на крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

По его словам, придется говорить «хоть с чертом, хоть с нечистым», но российские военные должны вернуться домой.

Накануне в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.