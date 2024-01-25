Размер текста
А
А
А

В ГУР Украины заявили о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Представитель ГУР Украины Юсов: Киев готов продолжать обмены пленными с Россией

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украина готова продолжать обмены пленными с Россией. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны», — сказал представитель минобороны.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы вернуть военных ВСУ, попавших в российский плен. Вместе с тем Юсов указал, что Киев «может и будет выдавать российских пленных».

25 января глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что РФ продолжит работу по возвращению с территории Украины российских военнопленных, несмотря на крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

По его словам, придется говорить «хоть с чертом, хоть с нечистым», но российские военные должны вернуться домой.

Накануне в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами