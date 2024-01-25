США назвали крушение сбитого Ил-76 с украинскими пленными ужасной потерей

США пытаются установить факты по сбитому ВСУ российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, слова которого передает ТАСС.

«Мы пытаемся установить факты того, что произошло. Это ужасная потеря», — заявил Вуд, отметив, что США находятся на связи с украинскими властями.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Согласно данным Минобороны России, на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из Харьковской области. 25 января стало известно, что на месте крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщили в оперативных службах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня, 25 января, украинские военнопленные отреагировали на атаку ВСУ на самолет Ил-76.

Ранее сообщалось, что на камеру попали последние секунды полета Ил-76 в Белгородской области.