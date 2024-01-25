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На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты

ТАСС: на месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты ракеты

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Таисия Лисковец/РИА Новости

На месте крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас продолжаются поиски любых фрагментов воздушного судна, металлических конструкций на большой территории.

Собеседник агентства сообщил, что на земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет, их передадут на экспертизу.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.

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