Хуситы заявили о попадании в американский военный корабль

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что подбили американский военный корабль. Об этом написал военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в X.

По его словам, все случилось во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Он рассказал, что эсминцы обеспечивали защиту двух американских коммерческих судов. Столкновения продолжались более двух часов, вооруженные силы Йемена применили ряд баллистических ракет, добавил военный.

Сариа указал, что в результате операции удалось попасть в американский военный корабль. При этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута, заключил он.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее Иран и Турция возложили ответственность за эскалацию в Красном море на Израиль.