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В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушено несколько объектов

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Александр Гальперин/РИА Новости

Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Количество объектов и степень разрушений чиновник не уточнил.

За минувшие сутки в подконтрольных Украине районах области семь раз объявлялась воздушная тревога.

23 января кабинет министров Украины принял решение об увольнении Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. При этом причины перестановок не назывались.

Запорожская область по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. С 20 октября того же года в регионе введено военное положение. Область расположена в нижнем течении реки Днепр. На западе граничит с Херсонской областью, на востоке — с ДНР, на юге омывается Азовским морем.

В этот же день стало известно, что критический объект поврежден на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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