В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Количество объектов и степень разрушений чиновник не уточнил.

За минувшие сутки в подконтрольных Украине районах области семь раз объявлялась воздушная тревога.

23 января кабинет министров Украины принял решение об увольнении Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. При этом причины перестановок не назывались.

Запорожская область по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. С 20 октября того же года в регионе введено военное положение. Область расположена в нижнем течении реки Днепр. На западе граничит с Херсонской областью, на востоке — с ДНР, на юге омывается Азовским морем.

В этот же день стало известно, что критический объект поврежден на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.