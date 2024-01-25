Артиллеристами группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении была уничтожена бронетехника и живая сила противника. Об этом сообщает министерство обороны России.

Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» 29-й армии Восточного военного округа ведут непрерывный обстрел врага. После выполнения огневой задачи артиллеристы быстро меняют боевые позиции. САУ «Гвоздика» является маневренной и скоростной машиной, способной развивать скорость до 70 километров в час.

После получения новых координат целей батарея выдвигается на новую боевую позицию, и огонь по противнику ведется практически без остановок.

За сутки одна САУ «Гвоздика» выпускает по врагу до 50 снарядов. Главной задачей «Гвоздик» является нанесение ударов по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволяет прокладывать путь российской пехоте. САУ «Гвоздика» находятся на самых ответственных участках фронта, работая в любое время суток и в любую погоду.

Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки войск за прошедшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.