Российские солдаты за минувшие сутки улучшили свои позиции по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за указанный промежуток времени военнослужащие страны отразили две атаки украинских войск в районе населенного пункта Шумы. Российские бойцы сдержали натиск штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняется в заявлении.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю», — подчеркнули в министерстве.

Утром 24 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили назад на Артемовском направлении. Речь идет о бойцах ВСУ, которые должны были удерживать позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр.

До этого минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота РФ нанесли удары по укрепленным позициям и пехоте украинских войск на одном из флангов Артемовска. Военнослужащие страны уничтожили заданные цели, предварительно получив точные координаты от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее на Украине заявили о желании получить от западных стран оружие, которого «еще не было».