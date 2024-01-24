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ВС РФ улучшили позиции на одном из направлений боевых действий

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Российские солдаты за минувшие сутки улучшили свои позиции по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за указанный промежуток времени военнослужащие страны отразили две атаки украинских войск в районе населенного пункта Шумы. Российские бойцы сдержали натиск штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняется в заявлении.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю», — подчеркнули в министерстве.

Утром 24 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили назад на Артемовском направлении. Речь идет о бойцах ВСУ, которые должны были удерживать позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр.

До этого минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота РФ нанесли удары по укрепленным позициям и пехоте украинских войск на одном из флангов Артемовска. Военнослужащие страны уничтожили заданные цели, предварительно получив точные координаты от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее на Украине заявили о желании получить от западных стран оружие, которого «еще не было».

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