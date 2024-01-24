Украинская разведка подтвердила подготовку к обмену пленными в день крушения Ил-76

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в среду, 24 января, готовился обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Юнусов также заявил, что обмен, запланированный на среду, «пока не происходит».

По его словам, украинская сторона в настоящее время проверяет информацию о том, что украинские военнопленные находились в самолете Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области.

До этого член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после крушения российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Белгородской области между Россией и Украиной может приостановиться процесс по обмену пленными.

По данным Минобороны России, на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ сбили самолет тремя ракетами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.