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Украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов

FT: военные ВСУ заявили о нехватке артиллерийских боеприпасов

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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне боевых действий испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских военных.

Командир одного из украинских взводов рассказал изданию, что артиллеристы ВСУ в последние несколько недель ежедневно расходуют максимум две тысячи снарядов, при этом летом 2023 года они могли использовать до восьми тысяч.

«Действительно, боеприпасов не хватает», — приводит издание слова старшего офицера артиллерийской бригады ВСУ.

Как напоминает FT, в конце декабря командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял журналистам, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада, что, по его словам, вынудило их свернуть некоторые операции.

До этого журналист CNN Фредерик Плейтген заявил, что у Вооруженных сил Украины острая нехватка боеприпасов, которая с каждым днем становится более ощутимой.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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