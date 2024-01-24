В ходе боевых действий на северном фланге Артемовска минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, включенной в группировку войск «Юг», успешно разгромили укрепленные позиции и пехоту ВСУ. По информации РИА Новости, расчеты БПЛА обнаружили скопление противника на северном фланге Артемовска, после чего координаты передали минометной батарее, которая нанесла точечный удар и уничтожила позиции ВСУ.

Один из заряжающих минометного расчета, известный под позывным «Шлямбур», рассказал, что их задачи заключаются в поражении пехоты, блиндажей, легко бронированных целей и огневых позиций украинских военных. Он отметил, что контрбатарейная борьба также является одной из важных задач.

В свою очередь, командир группы спецназа Вооруженных сил России сообщил РИА Новости о том, что российские войска заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта и готовы к дальнейшим перемещениям в сторону противника, который будет отходить.

До этого журналист CNN Фредерик Плейтген заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) острая нехватка боеприпасов, которая с каждым днем становится более ощутимой. В качестве примера он описал ситуацию на позициях артиллерийского расчета под Бахмутом. По его словам, артиллерийский расчет получил всего четыре снаряда. Более того, по словам Плейтгена, они оказались не разрывными, а дымовыми.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.