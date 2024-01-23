Глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью газете Handelsblatt призвал ФРГ отправить в Киев дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли атаковать Крымский мост и подтолкнуть Россию к переговорам.

«Я не думаю, что какое-либо недоверие к Украине оправдано, когда речь заходит о поставке Taurus», — полагает он.

Хойсген подчеркнул, что не понимает колебаний канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе этих поставок.

«Украина получила много оружия, которое могла бы применять против военных объектов в РФ», — отметил глава Мюнхенской конференции.

Он также заявил, что использование ВСУ ракет Taurus при гипотетической атаке на Крымский мост могло бы помочь руководству России «переосмыслить ситуацию», и стать ближе к мирным переговорам.

В свою очередь, эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт до этого говорил, что поставки Украине крылатых ракет Taurus приведут к тому, что у ФРГ не будет возможности быстро восполнить свои запасы и обороноспособность страны окажется под угрозой.

Ранее в Совфеде предупредили ФРГ о последствиях поставок Киеву ракет Taurus.