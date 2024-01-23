Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus

Хойсген призвал к поставке Украине ракет Taurus для атак на Крымский мост

close
100%
Shutterstock

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью газете Handelsblatt призвал ФРГ отправить в Киев дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли атаковать Крымский мост и подтолкнуть Россию к переговорам.

«Я не думаю, что какое-либо недоверие к Украине оправдано, когда речь заходит о поставке Taurus», — полагает он.

Хойсген подчеркнул, что не понимает колебаний канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе этих поставок.

«Украина получила много оружия, которое могла бы применять против военных объектов в РФ», — отметил глава Мюнхенской конференции.

Он также заявил, что использование ВСУ ракет Taurus при гипотетической атаке на Крымский мост могло бы помочь руководству России «переосмыслить ситуацию», и стать ближе к мирным переговорам.

В свою очередь, эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт до этого говорил, что поставки Украине крылатых ракет Taurus приведут к тому, что у ФРГ не будет возможности быстро восполнить свои запасы и обороноспособность страны окажется под угрозой.

Ранее в Совфеде предупредили ФРГ о последствиях поставок Киеву ракет Taurus.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами