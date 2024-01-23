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В кабмине Украины назвали сумму, полученную от военного НДФЛ на оборону

Шмыгаль: кабмин Украины получил от военного НДФЛ $2,5 млрд на нужды армии

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Thomas Imo/Global Look Press

Бюджет Украины получил дополнительные $2,5 млрд от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

По его словам, часть от указанных средств была направлена на закупку военной техники и боеприпасов. Речь идет о сумме в размере $256,3 млн, подчеркнул премьер-министр.

«Благодаря перенаправлению НДФЛ на этот год мы получили дополнительный ресурс — плюс 51 млрд гривен ($1,4 млрд. — «Газета.Ru») на развитие оборонно-промышленного комплекса и более 43 млрд гривен ($1,1 млрд. — «Газета.Ru») — на производство дронов», — сказал Шмыгаль в видеообращении к гражданам.

22 января министерство финансов Украины заявило, что в 2023 году страна потратила $49,1 млрд на оборону. По данным ведомства, расходы на нужды армии составили 60,8% от всего объема трат из общего фонда государственного бюджета.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейская служба внешних связей разработала новый план по оказанию финансовой помощи Украине. Предполагается, что в течение четырех лет странам — членам Европейского союза (ЕС) будет возвращено более €20 млрд в обмен на выделение «десятков миллиардов евро» на поддержку Киева.

Ранее на Украине ответили на обвинения в краже американских денег.

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