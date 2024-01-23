Бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова. С таким предположением выступил бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский намерен сместить Залужного с поста», — полагает он.

По мнению Джонсона, Буданов делает военную карьеру, но не имеет необходимого опыта в области командования войсками.

«Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности», — считает бывший агент ЦРУ.

Как заявил Джонсон, в связи с провалами украинской армии и тяжелой внутриполитической обстановкой в Киеве сейчас происходит «настоящая паника».

«Они не знают, что делать дальше», — констатировал он.

Некоторое время назад Джонсон предположил, что военные поднимут восстание против Зеленского.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил об уничтожении важнейших военных объектов на Украине.