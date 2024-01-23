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Бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленскому нужен лояльный Буданов на посту главкома ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова. С таким предположением выступил бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский намерен сместить Залужного с поста», — полагает он.

По мнению Джонсона, Буданов делает военную карьеру, но не имеет необходимого опыта в области командования войсками.

«Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности», — считает бывший агент ЦРУ.

Как заявил Джонсон, в связи с провалами украинской армии и тяжелой внутриполитической обстановкой в Киеве сейчас происходит «настоящая паника».

«Они не знают, что делать дальше», — констатировал он.

Некоторое время назад Джонсон предположил, что военные поднимут восстание против Зеленского.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил об уничтожении важнейших военных объектов на Украине.

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