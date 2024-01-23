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Американский корреспондент заявил об острой нехватке боеприпасов у ВСУ

CNN: ВСУ более остро начали ощущать нехватку боеприпасов на фронте

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Inna Varenytsia/Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) острая нехватка боеприпасов, которая с каждым днем становится более ощутимой. Об этом заявил журналист CNN Фредерик Плейтген.

В качестве примера корреспондент описал ситуацию на позициях артиллерийского расчета под Бахмутом. По его словам, артиллерийский расчет получил всего четыре снаряда. Более того, по словам Плейтгена, они оказались не разрывными, а дымовыми.

Плейтген обратил внимание на упадническое настроение военных в штабе артиллерийского подразделения 93-й механизированной бригады украинской армии. Командир подразделения в беседе с журналистом сказал, что соотношение боеприпасов Вооруженных сил РФ и украинской армии составляет 10 к 1.

До этого военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ не могут эффективно использовать поставленные западными странами танки из-за нехватки запчастей.

По его словам, проблемы возникли и с немецкими Leopard 2. Он отметил, что в составе ВСУ осталось мало исправных машин.

Экипажи ВСУ также раскритиковали западные боевые машины пехоты (БМП) Bradley. В частности, военные пожаловались на то, что Bradley плохо работают в условиях зимы. К тому же из США часто приходят старые машины в плохом состоянии.

Ранее американский эксперт объяснил, почему Франция отказалась поставлять ВСУ танки Leclerc.

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