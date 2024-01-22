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Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей

РИА Новости: корабли ВМС Украины в Севастополе не передадут флоту, а утилизируют

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур Крыма.

Процесс утилизации некоторых кораблей приостановлен в целях обеспечения безопасности российских кораблей. После воссоединения Крыма с Россией на полуострове осталось около 20 кораблей ВМС Украины, включая большой десантный корабль «Константин Ольшанский».

Источник ТАСС ранее сообщал, что почти все украинские корабли, находящиеся под контролем России, будут утилизированы после завершения специальной военной операции.

До этого сообщалось, что Украина пытается воссоздать боеспособный флот. Британия объявила, что вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по поддержке Украины на море. Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс распорядился передать Киеву два противоминных тральщика Sandown из состава военно-морского флота страны. Что это за корабли и к чему могут привести планы Украины по воссозданию боеспособных ВМС — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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