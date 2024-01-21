Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО

Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону СВО. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг», — заявил Кадыров.

По его словам, военные 94-го полка 46-й отдельной бригады приедут в зону боевых действий, чтобы провести ротацию на одном из участков фронта.

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и Украина потерпели «катастрофическое поражение» в противостоянии с Россией.

Также в США заявили, что Россия лишила ВСУ возможности эффективно использовать БПЛА.

24 декабря Кадыров заявил, что обстановка в зоне СВО складывается в пользу российских войск.

Ранее украинский эксперт по дронам высказала опасения насчет новых дронов России.