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ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области

В Сухопутных войсках ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области

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Thomas Peter/Reuters

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо признал в эфире телеканала «Рада» потерю села Крахмальное в Харьковской области.

«В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности», — сказал Фитьо.

При этом он отметил, что населенный пункт для ВСУ «не имеет никакого значения».

До этого Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное Харьковской области. В Минобороны уточнили, что на указанном направлении ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и два автомобиля.

18 января оборонное ведомство сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР.

21 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 310 солдат на Донецком направлении за сутки.

По данным Минобороны России на декабрь, ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления.

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.

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