Украинский депутат признал плохую организацию обороны ВСУ

Неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью NV.ua.

По его словам, ту оборону, которую построила российская армия, в частности на Запорожском направлении, украинские войска не смогли пробить, потому что там все сделано серьезно и с правильными подходами.

Силы РФ на некоторых направлениях «продавливают» армию Украины, и ей приходится отходить, отметил Костенко. По его словам, это говорит о том, что имеются вопросы к построению украинской обороны и к тем командирам, которые ее строят.

Депутат добавил, что когда Вооруженные силы Украины оставляют позиции, а не удерживают их, это не является обороной, она заключается в отражении наступления с другой стороны и создании условий для собственного наступления.

Накануне бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что переход ВСУ в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой. По его мнению, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя ВС РФ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.