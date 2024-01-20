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В США рассказали, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину

Риттер: Запад откладывает поставки F-16 на Украину из-за сомнений в успехе

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Западные страны затягивают поставку истребителей F-16 на Украину из-за сомнений в успехе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Такое мнение выразил отставной разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, поставка этих истребителей не станет сюрпризом для ВС РФ, у которых есть способ справиться с ними. Он отметил, что Запад сомневается в успехе ВСУ, из-за чего откладывает поставки.

«Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — сказал Риттер.

19 января руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29.

14 января советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат сказал, что Украине будет очень сложно содержать истребители F-16.

До этого в США рассказали об охоте российских летчиков на F-16.

Ранее производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы.

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