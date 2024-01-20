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Ермак считает прошедшее контрнаступление ВСУ успешным

Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что наступление ВСУ было успешным

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном участке фронта было «довольно успешным». Об этом сообщает испанская газета Mundo.

«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно», — заявил Ермак.

Кроме того, Ермак заявил, что переход украинской армии к оборонительной стратегии «невозможен».

До этого газета Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщила, что на Западе не ждут от Вооруженных сил Украины наступления.

Вместо этого Украине предлагает перейти к стратегии «активной обороны», что вкупе с ударами большой дальности позволит Украине «нарастить свои силы» в 2024 году и подготовиться к 2025 году, считают в FT.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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