Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Десантники смогли подойти к опорному пункту с разных сторон незаметно.
«Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — заявили в Минобороны.
Опорный пункт был обнаружен благодаря беспилотникам — после чего он был предварительно обработан артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов.
До этого боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику.
Военнослужащий пояснил, что российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.