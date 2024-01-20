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Российские десантники смогли взять укрепленный пункт у Артемовска

Минобороны: десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Десантники смогли подойти к опорному пункту с разных сторон незаметно.

«Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — заявили в Минобороны.

Опорный пункт был обнаружен благодаря беспилотникам — после чего он был предварительно обработан артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов.

До этого боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику.

Военнослужащий пояснил, что российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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