Ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Десантники смогли подойти к опорному пункту с разных сторон незаметно.

«Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — заявили в Минобороны.

Опорный пункт был обнаружен благодаря беспилотникам — после чего он был предварительно обработан артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов.

До этого боец российской армии с позывным «Снейк» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кардинально изменили тактику.

Военнослужащий пояснил, что российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.