США уничтожили три ракеты в Йемене

Силы операции США в Красном море уничтожили три противокорабельные ракеты хуситов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«19 января примерно в 18:45 по времени Саны силы Центрального командования США нанесли удары по трем противокорабельным ракетам хуситов, которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску», — заявили представители командования.

Уничтоженные ракеты находились на территории Йемена, которая контролируется радикальным движением «Ансар Аллах».

До этого Соединенные Штаты в кооперации с Великобританией в шестой раз за неделю нанесли удары по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене.

Накануне Соединенные Штаты в пятый раз за неделю нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Ранее в Британии рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море.