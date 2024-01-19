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Бывший министр обороны Украины предостерег ВСУ от фатальной ошибки

Загороднюк: тактика обороны без наступления станет фатальной для ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой. С таким заявлением выступил бывший глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.

«Концентрация внимания на сдерживании без наступательных действий стала бы ошибкой исторических масштабов», — утверждает он.

По мнению экс-министра, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя Вооруженным силам (ВС) России.

Загороднюк подчеркнул, что потери украинской армии «обескураживают», а продуктивность ВСУ во многом зависит от поддержки стран Запада. Кроме того, в ВСУ есть коррупционные проблемы касательно освобождения призывников от воинской службы.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» рассказал о проблемах ВСУ из-за новой тактики России. По его словам, непрерывные удары российских беспилотников вынуждают бойцов ВСУ подолгу находиться в укрытиях.

Ранее в ВС РФ заявили, что украинская армия кардинально изменила тактику.

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