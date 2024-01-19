Украинский военный заявил о «плачевной» ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

Служащий в разведывательном подразделении украинский военнослужащий Ваня назвал «плачевной» ситуацию на восточном берегу реки Днепр. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Контроль подразделения ВСУ над плацдармом Днепра в районе села Крынки ослабевает, пишет издание со ссылкой на военного. Их позиции на болотистой местности и в старых окопах неглубоки и подвержены затоплению. Кроме того, морозные температуры замедляют работу и делают невозможным отдых, отмечает FT.

«Украинские войска несут здесь большие потери, сетует Ваня, отказываясь сообщить подробности, ссылаясь на военную тайну. Русские, добавляет он, имеют преимущество как минимум в четыре-пять солдат перед каждым украинцем», — говорится в статье.

Одной из проблем ВСУ в этом районе украинец назвал логистику, так как украинцам приходится пересекать реку на небольших судах, чтобы оставаться незамеченными и быть более маневренными, они могут перевозить только то оружие, которое могут унести на себе, заявил украинский военный.

По его мнению, создать на левом берегу Днепра позицию, с которой ВСУ могли бы начать новые атаки вглубь контролируемых РФ территорий, вряд ли получится. Он также сомневается, что Украина сможет удерживать там свою базу в долгосрочной перспективе, потому что «корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу».

Боец ВСУ ожидает, что украинские войска отойдут на оборонительные позиции на западном берегу Днепра.

До этого Минобороны РФ заявило о пресечении попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.