Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский военный заявил о «плачевной» ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

FT: боец ВСУ сомневается в возможности удержания позиций на левом берегу Днепра

close
100%
Wikimedia Commons

Служащий в разведывательном подразделении украинский военнослужащий Ваня назвал «плачевной» ситуацию на восточном берегу реки Днепр. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Контроль подразделения ВСУ над плацдармом Днепра в районе села Крынки ослабевает, пишет издание со ссылкой на военного. Их позиции на болотистой местности и в старых окопах неглубоки и подвержены затоплению. Кроме того, морозные температуры замедляют работу и делают невозможным отдых, отмечает FT.

«Украинские войска несут здесь большие потери, сетует Ваня, отказываясь сообщить подробности, ссылаясь на военную тайну. Русские, добавляет он, имеют преимущество как минимум в четыре-пять солдат перед каждым украинцем», — говорится в статье.

Одной из проблем ВСУ в этом районе украинец назвал логистику, так как украинцам приходится пересекать реку на небольших судах, чтобы оставаться незамеченными и быть более маневренными, они могут перевозить только то оружие, которое могут унести на себе, заявил украинский военный.

По его мнению, создать на левом берегу Днепра позицию, с которой ВСУ могли бы начать новые атаки вглубь контролируемых РФ территорий, вряд ли получится. Он также сомневается, что Украина сможет удерживать там свою базу в долгосрочной перспективе, потому что «корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу».

Боец ВСУ ожидает, что украинские войска отойдут на оборонительные позиции на западном берегу Днепра.

До этого Минобороны РФ заявило о пресечении попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами