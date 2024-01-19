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Власти Украины заявили о повреждениях в подконтрольном Киеву Херсоне

Прокудин: в Херсоне повреждены объекты инфраструктуры

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РИА «Новости»

Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, по подконтрольному Киеву Херсону были нанесены удары. В результате повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время Россия контролирует 75% территории Херсонской области. Остальная часть, включая Херсон, остается под контролем Киева.

До этого назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что в подконтрольном Украине Херсоне произошли несколько взрывов.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне занимаются возведением оборонительных сооружений.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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